Zece ani de criză vin la pachet cu trei decenii de globalizare Scriam in octombrie 2016 ca, deși criza actuala a fost bagata in aceeași oala cu cea din anii ’30, intre timp s-a ajuns la concluzia ca marea depresiune interbelica a fost una de supraproducție, in timp ce prezenta are legatura cu supraindatorarea și corupția clasei politice, ceea ce a generat datoriile foarte mari ale statelor, pe care incearca acum sa le “spele” intr-un fel relaxarea cantitativa (quantitative easing - QE) a bancilor centrale, cu hazard moral și selecție adversa pe post de efecte secundare. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

