- Partidul comunist chinez a anuntat, duminica, alegerea tuturor delegatilor sai pentru cel de-al 20-lea congres care va incepe pe 16 octombrie si care ar urma sa-i permita presedintelui Xi Jinping sa obtina un al treilea mandat in fruntea tarii, relateaza AFP. Organizat odata la cinci ani, acest conclav…

- China a obtinut un succes urias prin promovarea „Spiritului Shanghai”, urmand sa continue susținerea acestui spirit, cu fermitate si cu consecventa, a declarat la 16 Septembrie presedintele Chinei, Xi Jinping, in cadrul celei de-a 22-a conferințe a Consiliului liderilor țarilor membre ale Organizației…

- Relațiile actuale dintre Rusia și China sint multifactoriale și ramificate. Despre acest lucru a declarat purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza RIA Novosti. Purtatorul de cuvint al președintelui Rusiei a menționat ca Vladimir Putin se afla in legatura permanenta cu președintele…

- Ministerul de Externe al Chinei a refuzat sa spuna daca președintele Xi Jinping se va intalni cu președintele rus Vladimir Putin sau cu prim-ministrul indian Narendra Modi in timpul summitului regional de securitate al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai din aceasta saptamana, scrie Reuters.

- Postul B1 TV va difuza, in premiera și in exclusivitate in Romania, documentarul ”SUA versus China: Razboi in Taiwan?”, duminica, de la ora 16:00. Documentarul pleaca de la o intrebare cheie, daca Statele Unite vor interveni militar in cazul in care China ataca Taiwanul. Filmul prezinta situația istorica…

- Ucraina cauta o oportunitate de a vorbi direct cu liderul chinez Xi Jinping pentru a ajuta la incheierea razboiului sau cu Rusia, susține Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean indeamna China sa isi foloseasca influenta politica si economica uriasa asupra Rusiei pentru a pune capat luptei. Rușii anunța…

- Angajamentul Washingtonului fața de Taiwan va fi demonstrat de abilitatea sa de a ajuta insula sa reziste in fața Chinei, nu de vizite care țin prima pagina a ziarelor, observa editorialul revistei The Economist, publicat in chiar ziua sosirii lui Nancy Pelosi la Taipei.Vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca Statele Unite nu isi vor abandona angajamentele fata de Taiwan, cu care a construit "un parteneriat infloritor". Ea a laudat conducerea tarii, spunand ca Tsai Ing-wen este "o femeie presedinte intr-una dintre cele mai libere…