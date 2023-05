Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai gustoase alimente sunt, de asemenea, cele mai bune pentru talie. Te vor ajuta sa scapi de grasimea de pe burta in cel mai scurt timp. De asemenea, specialiștii arata cat de daunatoare este grasimea de pe burta și de ce e important sa scapm de ea, nu doar pentru frumusețe.

- Ce alimente ar fi bine sa mananci in fiecare luna. Sfaturi da la autoarea unei carti de bucate.Cartea ”Carte de bucate” a Sandei Marin conține 10.000 de rețete culinare din bucataria romaneasca și universala. Prima ediție a fost tiparita in 1936, la Editura Cartea Romaneasca (unde director era chiar…

- Cei mai mulți creștini ortodocși țin post in Saptamana Mare, insa anumite alimente nu trebuie consumate deoarece se spune ca este pacat. Cum ar fi, urzicile și oțetul, chiar daca ele nu sunt interzise in alta perioada din post, de aceasta data creștinii nu au voie sa le consume. Iata de ce sa le eviți!

- Tot mai multe persoane se confrunta cu stari de agitație și anxietate in urma stresului acumulat in timpul zilei. Alimentația are un rol extrem de important, astfel ca exista mai multe alimente pe care sa le consumi și vei avea o stare mai buna.

- Mit despre E-urile din alimente, daramat. Bulai: „Pot fi cancerigene, dar depinde in ce cantitate mananci” Mit despre E-urile din alimente, daramat. Bulai: „Pot fi cancerigene, dar depinde in ce cantitate mananci” Jurnalistul Val Valcu și sociologul Alfred Bulai au vorbit, in cadrul podcastului „Nod…

- Va prezentam, așadar, lista cu cele mai toxice produse de post și lista cu cele mai sanatoase produce de post.Iata ce trebuie sa mananci și ce sa nu mananci in post!Crenvursti vegetali, pateurile si salamul de soia sunt doldora de chimicale menite sa suplineasca lipsa materiei prime – carne, lapte si…

- Postul Paștelui incepe pe 27 februarie, iar in ultima saptamana, numita in Biserica Saptamana branzei sau Saptamana Alba, credincioșii vor consuma inclusiv in zilele de miercuri si vineri oua, lapte, branza si peste.

- Daca nu știai ce sa mananci pentru un nivel de inteligența ridicat, ei bine, aceste șapte alimente iți vin in ajutor. Specialiștii spun ca iți vor imbunatați sanatatea creierului și te vor face mai deștept. Mai mult, acestea au și alte beneficii magice pentru organism.