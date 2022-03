Stiri pe aceeasi tema

- Proteinele la micul dejun sunt foarte importante pentru ca furnizeaza energia de care organismul uman are nevoie pe parcursul zilei. Daca doriți sa aveți un stil de viața sanatos este bine sa consumați alimente care conțin un nivel crescut de proteine. Iata ce este nevoie sa mananci!

- Ceaiul de sanziene este recunoscut ca fiind o adevarata terapie și remediu pentru peste 48 de afecțiuni. Ce beneficii, dar și ce contraindicații are acesta și cum se consuma pentru rezultate optime. Cum se prepara ceaiul de dragaica.

- Oregano este recunoscut pentru aroma lui delicioasa și este folosit des in preparate, dar mai ales in cele italienești. Acesta mai este și foarte sanatos, fiind recunoscut din vremuri stravechi ca planta medicinala care aduce multe beneficii pentru corp. Ceaiul de oregano conține foarte multe vitamine.

- Ceaiul de sunatoare aduce foarte multe beneficii pentru organism daca este consumat pe o perioada determinata. Sunatoarea a fost folosita in medicina tradiționala pentru tratarea afecțiunilor.

- O portie de broccoli (91 g) contine doar 30.9 calorii si asigura un procent de 9 % din necesarul zilnic de fibre (DZR). Datorita efectului tuturor nutrientilor, consumul de broccoli poate stimula repararea ADN-ului in celule si le poate opri sa devina canceroase, reduce riscul unui atac de cord prin…

- Cum se face maioneza de post. In perioada postului este greu sa ne abținem de la anumite mancaruri, insa acest lucru nu inseamna ca nu le putem inlocui. Iata doua rețete pentru maioneza de post. Una dintre ele va fi cu siguranța pe placul tau și iți va satisface pofta. Cum se face maioneza de post:…

- Colina este implicata in funcționarea normala a creierului, a ficatului, dar și a sistemului cardiovascular, fiind astfel esențiala in funcționarea normala a celulelor organismului. Mai exact, aceasta reprezinta un precursor al neurotransmițatorului acetilcolina, care este direct implicata in sanatatea…

- Dintre toate grupurile de alimente analizate, cercetatorii de la Harvard au descoperit ca verdeața (spanacul, salata verde, kale) au fost asociate cu cel mai mare grad de protecție impotriva bolilor cronice. Mai exact, o porție pe zi reduce cu 20% riscul de infarct și accident vascular cerebral, scrie …