Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de persoane au participat vineri, in prima zi a Analogue Festival, pe platoul Faget din Mioveni. Chiar daca a plouat pe aproape toata durata festivalului, participanții s-au bucurat de concertele și de activitațile pe care le-au putut face la fața locului, in primul mare festival de muzica…

- Analogue Festival 2022 este un festival care imbina muzica de calitate cu natura. In același timp, scoate in evidența probleme precum sustenabilitatea, relațiile interumane și limitele digitalului. Festivalul se afla la prima ediție și va avea loc in perioada 2-4 septembrie 2022, pe platoul Faget din…

- Astazi ȋncepe prima editie a Analogue Festival. Pe parcursul a trei zile, platoul Faget din Mioveni se va transforma cu totul și va gazdui concertele unor artiști romȃni și internationali ȋndragiti. Cei care doresc sa participe și inca nu și-au cumparat bilete sau abonamente le vor putea achiziționa…

- Sunt ultimele zile pana la Analogue Festival. Intre 2 și 4 septembrie, pe platoul Faget, din Mioveni tinerii iși dau intalnire la cele 16 concerte susținute in cadrul festivalului. Analogue aduce, pe langa concerte, activitati si ateliere, de la ridicari cu balonul cu aer cald, la ateliere de dans si…

- Peste 10 zile, evadam in Analogue! Pe platoul Faget echipele tehnice au inceput asamblarea scenei principale a festivalului, din cele trei, pe care vor urca unii dintre cei mai cunoscuți artiști internaționali ai momentului, precum și nume grele ale muzicii romanești. Prima ediție a Analogue Festival…

- A inceput numaratoarea inversa pana la startul primei ediții a Festivalului Analogue de la Mioveni! Pe platoul Faget echipele tehnice au inceput asamblarea scenei principale a festivalului, din cele trei, pe care vor urca unii dintre cei mai cunoscuți artiști internaționali ai momentului, precum și…

- Asaf Avidan, Morcheeba, Dubioza Kolektiv, B.U.G. Mafia, Subcarpați, Jessie Ware, Rudimental și mulți alți artiști va așteapta la Analogue Festival „Va invit la un weekend de evadare in natura, unde sa va bucurați de concerte, dans, ateliere și experiențe inedite! 2-4 septembrie – Platoul Faget din Mioveni”,…

- Pentru pasionații de concerte, tehnologie și arta, vara continua la ANALOGUE Festival 2022. Centrul Cultural din Mioveni, cu sprijinul Primariei și Consiliului local al orașului Mioveni, va invita la prima ediție a festivalului de muzica, arte și tehnologie, ANALOGUE, ce va avea loc in perioada 2-4…