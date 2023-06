Stiri pe aceeasi tema

- NOUTATI TEATRALE…. Piesa se numeste „Tot ce se da” si a fost scrisa de Ioan Peter, actor si dramaturg aradean. Regia, muzica si light designul este asigurat de Cristian Gheorghe, cel care a mai pus in scena, la teatrul din Barlad, alte trei spectacole: „Stelele pe cerul diminetii”, de Aleksander Galin,…

- Trupa „Zdob și Zdub” tinde intotdeauna spre inovație și experiment, iar acest videoclip nu este o excepție. Piesa face parte din albumul „Bestiarium”, material aparut in toamna anului 2019. Videoclipul experimental a fost filmat și editat de producatorul de clipuri Igor Levinski, care colaboreaza cu…

- Trupa "Zdob si Zdub" lanseaza un nou videoclip, creat cu ajutorul inteligentei artificiale, pentru piesa „Muma Padurii".Piesa face parte din albumul „Bestiarium", material aparut in toamna anului 2019. Videoclipul experimental a fost filmat si editat de producatorul de clipuri Igor Levinski, care…

- O „ultima" melodie a trupei Beatles, cu vocea regretatului membru John Lennon, va fi lansata in acest an datorita utilizarii inteligentei artificiale, a declarat Paul McCartney, potrivit Reuters. Intr-un interviu acordat BBC Radio 4 care a fost difuzat marti, McCartney nu a numit piesa, ci a spus ca…

- Artistul Iam Tongi a caștigat locul 1 și marele premiu la „American Idol“, cu piesa „I’ll Be Seeing You“, produsa de Florin Boka (Feenom) și Roland Kiss, unii dintre cei mai importanți producatori muzicali ai HaHaHa Production și Romdrops, alaturi de marele Oak Felder. Piesa este deja locul 1 in Top…

- Pelicula se numara printre noutațile lunii mai, alaturi de „Queen Charlotte: A Bridgerton Story/Regina Charlotte: O poveste Bridgerton“, „The Blacklist“, „Metronom“, „The Mother“. Lansat in cinematografe pe 2 ianuarie, filmul din distribuția caruia fac parte Nicole Cherry, dar și maneliști precum Bogdan…

- O piesa despre extreme, despre elementele naturii și contrastele care se atrag. ,,Cine-i focul, cine-i apa” vine acum insoțita și de un videoclip cinematic, in care Alina Eremia și elementele naturii se contopesc pentru rolul principal, pentru a va inspira și a va indemna la visare. Videoclipul a fost…

- Grimes, de acord ca vocea sa sa fie utilizata pentru a genera melodii cu ajutorul inteligentei artificiale.Cantareata canadiana Grimes a declarat luni ca ar fi de acord ca vocea sa sa fie utilizata pentru a genera melodii cu ajutorul inteligentei artificiale, atata timp cat creatorii ii platesc jumatate…