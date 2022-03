ZDI TV: Generalul Vasile Roman, despre război și o posibilă apărare a Iașului și Moldovei Razboiul din Ucraina si efectele pe care le-a produs in intreaga lume au fost dezbatute la ZDI TV. Invitat a fost generalul Vasile Roman. De ce a adoptat Rusia strategia de a ataca marile orase ucrainene? Se va ajunge pana la ruinarea completa a acestora, dupa ce va fi evacuata populatia civila? Ce alte strategii militare ar fi putut fi adoptate? Ce lectii pot fi invatate din razboiul ruso-ucrainean? Cum poate fi aparat Iasul, in ipoteza improbabila a unui atac? Cum este asezat orasul nostru in strategia nationala de aparare? Analistii militari spun ca un eventual agresor nu ar avea motive sa… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a luat o decizie dura și a anunțat ca se retrage complet din Rusia. Rețeaua sociala Tiktok, extrem de populara in Rusia, a anunțat ca iși limiteaza serviciile in aceasta țara, ca raspuns la cenzura impusa de Putin.

- Odata cu declanșarea ofensivei rusești in Ucraina, unul din cei mai importanți parteneri strategici ai Rusiei, China, a incercat sa aplaneze conflictul, deși a existat o temere din partea analiștilor occidentali referitor la un posibil ajutor dat Rusiei. Dar, președintele chinez Xi Jinping i-a cerut…

- In ciuda evenimentelor care se petrec la granita Romaniei, cu razboiul sangeros declansat de Rusia in Ucraina, AUR isi vede in continuare de propria agenda: adica de organizarea unui protest in Bucuresti. George Simion si adeptii acestui partid au inceput duminica, la pranz, sa marsaluiasca prin Capitala,…

- Trupele ruse au aterizat la Odesa și trec granița, a declarat un oficial ucrainean pentru CNN. Un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, a declarat jurnalistilor intr-un grup oficial WhatsApp ca trupele ruse au aterizat in orasul Odesa si trec granita in orasul Harkov.…

- Invadarea Ucrainei nu a avut loc la data prorocita de experții CIA. Inseamna aceasta ca pacea a fost salvata? Catuși de puțin. Razboiul nu incepe in Ucraina. El este in desfașurare de mult și va continua, prin cele mai diverse mijloace, acutizand confruntarile pe cele mai diferite fronturi. Ceea ce…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se afla joi la Kiev, cu ambiția de a media conflictul intre Ucraina si Rusia, un demers pe care il face in paralel cu eforturile europene de evitare a unui nou conflict armat. El a avut o intrevedere care a durat mai mult de patru ore cu președintele Volodimir…

- Președinta Maia Sandu susține ca serviciile competente din țara monitorizeaza situația, inclusiv in regiunea transnistreana și examineaza scenariile posibile de evoluție a evenimentelor din Ucraina. Asta dupa ce Rusia și-a dislocat mai multe trupe la granița cu țara vecina, iar forțele internaționale…

- Profesor de științe politice la Berlin și sociolog cu radacini in Moldova de dincoace și de dincolo de Prut, Alina Mungiu-Pippidi susține ca „interesul nostru national este sa reluam eforturile generatiilor precedente in a reveni la o Mare Neagra fara rachete nucleare, la o Europa de Est care se apara…