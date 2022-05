Zdelca semnată cu răposatul era să îl bage direct în închisoare, în prag de pensie El a fost dat in judecata pentru fanul cosit de mostenitoarea terenului pe care barbatul l-ar fi cumparat cu un act de mana. Fochistul spitalului de la Padureni-Grajduri a ajuns in fata judecatorilor fiind acuzat de furt. El a cosit pasunea unei satence din Scheia, invocand o intelegere mai veche cu sotul decedat al acesteia. Pana la urma, fanul cosit a ajuns sa-l coste de mai bine de 10 ori cat merita. Lucica D. detinea in extravilanul satului 5.000 mp de faneata, terenul fiind mostenit de la sotul sau. In primavara anului 2017, ea a dat in folosinta terenul unui cunoscut. In iulie, acesta a… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

