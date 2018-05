Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la o emisiune TV, dupa ce ieri a aparut in presa faptul ca Misha a adus in discuție divorțul, Connect-R a facut dezvaluiri din intimitatea lor. Artistul nu și-a ascuns surprinderea marturisirilor facute de frumoasa lui soție, el spunand ca: “Nu știam, nu ma intreaba inainte sa dea interviuri”.…

- Cristian Ionuț, fiul fostului fotbalist al Stelei Sabin Ilie, și trei prieteni il șantajau, in urma cu un an, pe Albert Bakirici, dar erau prinși și reținuți pentru cercetari. Apoi, cazul a ajuns in instanța, iar zilele trecute s-a dat o decizie finala. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta,…

- Cristian Daminuța, unul dintre cei mai rasfațați jucatori de fotbal de la noi din țara, divorțeaza la doar patru luni de cand a spus un ”Da” hotarat in fața ofițerului starii civile. Decizia vine dupa ce, recent, cei doi soți s-ar fi certat crancen. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta,…

- Helen Wood, una dintre fostele amante ale lui Wayne Rooney, planuiește sa-și scrie memoriile și astfel sa dezvaluie toate picanteriile din relația cu fostul mare fotbalist al lui Manchester United. In varsta de 31 de ani, Helen Wood a avut o relație cu actualul fotbalist al lui Everton in 2011. Acum,…

- Vremurile in care mijlocasul aradean Bogdan Mara a incercat printr-un divort fulgerator sa-și schimbe coechipiera de viata, dupa 14 ani de mariaj și gemenii superbi pe care ii au, sunt istorie. Iar acum, fostul fotbalist e un tata și soț model.

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat poate cel mai lung interviu din 1989 incoace. Totul s-a petrecut…din greșeala! Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM au vrut sa verifice o știre care a tot circulat pe internet. Totul a pornit de la fostul numar…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…