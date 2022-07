Zbura cu bolidul de lux cu 230 km/h pe autostrada A1 Polițiștii din cadrul Brigazii de Poliție Autostrazi – A1 Deva – Nadlac au depistat in trafic, pe autostrada A1 la km 431, pe sensul de mers Lugoj – Deva, in apropierea localitații Margina din județul Timiș, un barbat de 46 ani, conducea un autoturism cu viteza de 230 km/h, in condițiile in care limita de ... The post Zbura cu bolidul de lux cu 230 km/h pe autostrada A1 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 14:00, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca in localitatea Coșteiu din județul Timiș, un barbat și o femeie ar fi intrat in raul Timiș, fara a mai ieși la suprafața. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate…

- Un barbat de 38 de ani si un tanar de doar 18 ani au fost retinuti de politistii din Sannicolau Mare iar apoi introdusi in arestul IPJ Timis. Cei doi sunt acuzati ca au intrat noaptea peste un batran de 84 de ani, pe care l-au batut si i-au furat o drujba si alimente. Polițiștii ... The post Doi barbati…

- Compania de Drumuri a anunțat ca termenul maxim pentru depunerea ofertelor pentru tronsonul cu tuneluri pentru urși a fost prelungit pana pe 27 iunie. Vineri, ministrul Transporturilor anunța prelungirea, dar pana pe data 15 iunie. Vorbim despre 12 kilometri din autostrada A1, Lugoj – Deva, dintre Margina…

- Finanțat prin banii alocați Romaniei prin PNRR, tronsonul de 12 kilometri lipsa din lotul 3 al autostrazii Lugoj – Deva, dintre Margina și Holdea, e sub presiunea termenelor limita. Este necesar ca lucrarile sa fie finalizate pana in 2026. Deși unii specialiști sunt circumspecți, ministrul Transporturilor,…

- Dimineața zilei de azi a inceput inceput intr-un mod tragic. Un accident rutier grav s-a produs recent pe autostrada A1 Deva - Nadlac, in zona localitații Murani, județul Timiș. Un autoturism și un camion s-au izbit frontal, astfel ca impactul a fost atat de violent incat șoferul mașinii a murit pe…

- Un șofer a murit in urma unui accident rutier produs pe autostrada A1 Deva - Nadlac, in zona localitații Murani, județul Timiș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Trafic dat peste cap, joi, pe A1 in zona localitații Belinț, județul TImiș. Circulația se desfașoara doar pe banda de urgența, pe sensul de mers spre Lugoj, dupa ce un microbuz cu platforma și un autoturism s-au ciocnit.

- O coloana lunga de mașini s-a format vineri pe autostrada A1, in județul Timiș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca vineri, dupa amiaza, este aglomerație pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Deva – Arad. Numeroase mașini se afla la nodul rutier din localitatea…