Zborurile înspre şi dinspre Italia suspendate până în 23 martie Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca toate zborurile inspre și dinspre Italia vor fi suspendate din 9 martie, ora 12.00, pana in 23 martie. Masura este valabila pentru toate aeroporturile din Romania. Cetațenii romani care sosesc din China, Italia, Coreea de Sud prin punctele de frontiera terestre vor intra in carantina pe raza județului de granița sau in izolare la domiciliu. Cetațenii straini care vin din aceste țari pot intra in Romania doar sub masura obligatorie a carantinei. Declaratii: Masurile anunțate: Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca toate zborurile inspre si… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

