Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air va suspenda in a doua jumatate a lunii martie 2023 mai multe rute spre și dinspre aeroporturile din Sibiu, Cluj, dar și București și Iași, in legatura cu destinații din Europa. In ultima perioada, compania low-cost a decis sa renunțe la mai multe rute spre și dinspre mai multe aeroporturi…

- Aceasta schimbare va avea loc foarte rapid, mai precis din luna martie a acestui an. In a doua jumatate a lunii viitoare cinci rute spre Romania si dinspre tara noastra vor fi suspendate de catre acest operator de zbor. Mai precis, este vorba despre zboruri de pe aeroporturile din Bucuresti, Cluj Napoca,…

- Operatorul aerian Wizz Air anunta lansarea a trei noi rute din Romania, de data aceasta catre Turcia, disponibile etapizat incepand cu luna aprilie a acestui an. Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis joi AGERPRES, o ruta este disponibila din Iasi catre Istanbul, iar celelalte doua…

- Wizz Air a adus noi modificari rețelei sale de rute și renunța la patru rute spre și dinspre țara noastra mai devreme decat programase anterior, anunța boardingpass.ro. Decizia vine dupa o masura similara luata prin inchiderea bazei de pe Aeroportul Bacau, unde compania avea alocata o aeronava. Compania…

- ”Wizz Air anunta astazi ajustarea retelei si planuri de optimizare a pietei in ceea ce priveste operatiunile sale din Romania, pentru a reflecta contextul economic in schimbare, care nu a permis operarea bazei intr-un mod viabil. In data de 10 ianuarie 2023, compania aeriana isi va inchide baza din…

- Compania aeriana Wizz Air isi va inchide marti baza din Bacau si va beneficia de ocazia de dezvoltare relocandu-si capacitatea catre alte rute cu o cerere mai ridicata, a anuntat marti compania, informeaza Agerpres. „Wizz Air va continua sa opereze o serie de rute din Bacau, incluzand rutele catre Londra…

- Compania low-cost irlandeza Ryanair a decis sa suspende pe o perioada nedeterminata toate rutele regulate operate de pe aeroporturile din Oradea, Sibiu, Suceava și Timișoara. De la Timișoara, Ryanair zboara la Bergamo pana in data de 25 martie, cand are loc ultima cursa programata. In prezent in Oradea…

- Ministerul Apararii Nationale a aprobat depunerea unor proiecte pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea sau dotarea spitalelor militare din Pitești, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Sibiu, in cadrul PNRR. Valoarea totala a investitiilor se ridica la aproximativ 65 de milioane de lei, potrivit…