- Zborurile spre/dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din/catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania se suspenda pe o perioada de 14 zile, incepand cu data de 21 decembrie a.c., ora 19.00.Comitetul Național pentru Situații de Urgența a hotarat duminica, 20 decembrie, ...

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei.

- UPDATE Raed Arafat a vorbit despre noua tulpina de COVID-19. Astfel, Raed Arafat a fost intrebat ce va face Romania, in contextul in care Marea Britanie nu se afla pe lista statelor pentru care romanii care se...

- Guvernul de la Haga a suspendat, duminica, toate zborurile de pasageri provenind din Marea Britanie pana pe 1 ianuarie. Decizia a fost luata dupa descoperirea in Olanda a unui caz de contaminare cu noua tulpina de COVID-19 identificata in Regatul Unit, informeaza AFP, citata de Agerpres.Ministerul olandez…

- Noua tulpina a coronavirusului descoperita recent in Marea Britanie se raspandeste mai rapid, a anuntat medicul sef pentru Anglia Chris Whitty, anunța news.ro. ”Asa cum s-a anuntat inca de luni, Regatul Unit a indentificat o noua varianta a Covid-19 prin monitorizarea genomica de catre Serviciul…

- Guvernul de la Haga a suspendat duminica toate zborurile de pasageri provenind din Marea Britanie pana pe 1 ianuarie, dupa descoperirea in Olanda a unui caz de contaminare cu noua tulpina de COVID-19 identificata in Regatul Unit, informeaza AFP.

- Medicul rezident, in varsta de 26 de ani, s-a vaccinat duminica, 13 decembrie, contra COVID-19 și a mentionat ca sufera de astm și atopie, iar in lunile aprilie și mai a fost chiar bolnav de COVID-19.Medicul rezident in Regatul Unit le recomanda romanilor sa se documenteze bine in legatura cu vaccinul…

- Colchicina este un medicament folosit in tratamentul gutei și ar putea fi speranța la tratament pentru COVID-19. In Anglia deja se testeaza un astfel de tratament și cel putin 2.500 de pacienti vor primi medicamentul. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o…