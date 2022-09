Zborurile cu avionul, mai periculoase! Poți să-ți rupi oasele la bord Cei mai mulți oameni care au mers cu avionul au trecut prin turbulențe in timpul zborului. Acestea au loc atunci cand avionul zboara prin curenți de aer care se ciocnesc și care se mișca la viteze foarte diferite. Turbulențele severe il pot pune in pericol chiar și pe cel mai experimentat pilot și pot face […] The post Zborurile cu avionul, mai periculoase! Poți sa-ți rupi oasele la bord first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mulți oameni care au mers cu avionul au trecut prin turbulențe in timpul zboului. Acestea au loc atunci cand avionul zboara prin curenți de aer care se ciocnesc și care se mișca la viteze foarte diferite. Acestea ar putea deveni un fenomen tot mai des intalnit, relateaza CNN.

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat peste 30 de aplicații periculoase de Android, descarcate de peste doua milioane de ori din magazinul oficial Google Play Store. Dupa ce erau instalate, aplicațiile iși schimbau apoi numele și iconița pentru a nu putea fi identificate…

- Atit timp cit armata rusa este concentrata pe regiunea Donbas a Ucrainei, Republica Moldova nu este o prioritate pentru Moscova. O spune expertul Fundației Jamestown, Vladimir Socor, potrivit caruia acum vulnerabilitațile interne ale Republicii Moldova sint mai periculoase decit cele externe. {{629335}}Potrivit…

- In contextul haosului de pe aeroporturi din vara lui 2022, o insoțitoare de zbor a dezvaluit pentru New York Times ce poți face pentru a nu rata avionul spre vacanța. De exemplu, zborurile la care este cel mai puțin probabil sa apara intarzieri sau sa fie anulate sunt cele de dimineața. Potrivit acesteia,…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a solicitat Primariilor de la nivelul Municipiului Bucuresti sa instituie serviciul de permanenta si sa monitorizeze cu atentie evolutia fenomenelor meteorologice periculoase. De asemenea, acesta a dispus si mentinerea unui contact permanent cu operatorii de distributie…

- Escrocii care exploateaza LinkedIn pentru a atrage utilizatorii in scheme de investitii in criptomonede reprezinta ”o amenintare semnificativa” pentru platforma si consumatori, a declarat Sean Ragan, agentul special al FBI responsabil de birourile din San Francisco si Sacramento, California, ale…

- Principalul aeroport din Sri Lanka a dat asigurari sambata ca executivul tarii nu s-a aflat la originea deciziei de a imobiliza la sol un avion al companiei ruse Aeroflot, ceea ce a dus la un protest diplomatic din partea Moscovei, informeaza AFP. Un Airbus A330 a fost retinut la sol joi pe aeroportul…

- CAPPADOCIA cu avionul din BAIA MARE! De la 375 euro/persoana Circuit Antalya-Konya-Cappadocia-Manavgat Plecari cu avionul din Baia Mare in 07.09; 14.09; 21.09 Colorful hot air balloons before launch in Goreme national park, Cappadocia, Turkey Tariful include: transport avion Baia Mare – Antalya – Baia…