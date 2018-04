Zborurile comerciale americane ar putea fi obligate să ocolească Rusia Zborurile comerciale americane ar putea fi obligate sa ocoleasca Rusia, informeaza Reuters. Departamentul de Stat al SUA a anuntat marti ca discuta cu companiile aeriene despre expirarea acordului cu autoritatea aeronautica civila rusa, la miezul noptii (GMT).



Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane, Heather Nauert, a declarat ca Departamentul de Stat nu doreste perturbari in transportul aerian, de aceea incearca sa obtina un "aranjament functional" dupa ce guvernul rus a anulat o intalnire care trebuia sa aiba loc zilele trecute la Washington pentru reinnoirea acordului.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Comertului a interzis companiilor americane sa vanda componente producatorului chinez de echipamente de telecomunicatii ZTE Corp timp de sapte ani, dupa ce acesta din urma a incalcat sanctiunile adoptate de Washington vizand Iranul, au declarat luni pentru Reuters mai multi…

- Un avocat olandez care a lucrat cu fostul director de campanie al lui Donald Trump a fost condamnat marti la Washington la 30 de zile de inchisoare si la plata unei amenzi de 20.000 de dolari, pentru ca a mintit in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, relateaza…

- Decizia Moscovei de a expulza 60 de diplomați americani și de a inchide consulatul de la Sankt Petersburg inseamna o deteriorare a relațiilor dintre SUA și Rusia, a comentat Casa Alba recenta decizie a Kremlinlui, transmite Reuters. „Raspunsul rusesc nu a fost neașteptat, iar Statele Unite se vor ocupa…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Cuba i-a acordat viza diplomatului american Philip Goldberg, care va prelua in cateva zile conducerea ambasadei SUA la Havana, ca insarcinat cu afaceri, a declarat miercuri, sub rezerva anonimatului, un oficial american, citat in exclusivitate de Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a refuzat…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- Secretarul de stat Rex Tillerson va face saptamana viitoare vizite in cinci tari din America Latina, a anuntat vineri Departamentul de Stat de la Washington, printr-o declaratie preluata de Xinhua. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane, Heather Nauert, a precizat ca turneul lui…