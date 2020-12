Zborurile către România din statele europene au scăzut cu până la 72% în luna decembrie a acestui an (analiză) Numarul zborurilor din statele europene unde locuieste o parte semnificativa din diaspora romaneasca s-a redus cu pana la 72% in luna decembrie a acestui an, Italia, Spania si Germania fiind tarile in relatia cu care s-au inregistrat cele mai mari scaderi, releva datele unei agentii de turism online.



"Sarbatorile de iarna au fost intotdeauna o ocazie asteptata de romanii care studiaza sau muncesc in afara tarii sa vina acasa, insa anul acesta zborurile catre Romania au scazut dramatic. Conform ultimelor date inregistrate de Vola.ro, in luna decembrie a acestui an numarul zborurilor…

Sursa articol: agerpres.ro

