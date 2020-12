Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, duminica, suspendarea zborurilor din si catre Marea Britanie si Irlanda de Nord, pentru o perioada de 14 zile, precum si introducerea celor doua tari pe lista statelor pentru care se instituie carantina asupra persoanelor care sosesc in…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a ridicat nivelul de amenintare privind posibilitatea unui atentat terorist, la nivelul 4 – sever, cu posibilitate foarte ridicata, avertizeaza, joi, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania.

- La mai multe sectii din tari europene, zeci de oameni inca stau la coada duminica seara pentru a-si putea exercita dreptul de vot in cadrul alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, informeaza Unimedia. Randuri de zeci de persoane sunt semnalate la sectii de votare din Franta, Germania, Irlanda,…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord atrage atentia asupra noilor amenzi instituite de autoritati pentru cei care nu respecta autoizolarea de 14 zile, dupa sosirea in tara din zonele de risc. Persoanele care vin din Romania - considerata zona galbena - sunt direct…