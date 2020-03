Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air suspenda toate zborurile catre nordul Italiei, din cauza epidemiei cu coronavirus. Ce se intampla cu rezervarile deja facute Operatorul low-cost Wizz Air a anunțat ca iși suspenda zborurile pe rutele spre Treviso (TSF) și Bergamo (BGY), din cauza blocarii nordului Italiei ca urmare a masurilor…

- Masuri extreme in Romania din cauza epidemiei de coronavirus! Activitatile care implica mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise incepand de duminica, a anuntat secretarul de stat Raed Arafat, care a precizat ca au fost stabilite si criteriile pe baza carora poate fi decisa suspendarea cursurilor,…

- Madalina Ghenea a decis, in ultimul moment, sa-și anuleze intalnirile cu publicul din Romania, la proiecțiile speciale ale „Urma”, primul film romanesc in care joaca, din cauza masurilor de protectie impotriva epidemiei de coronavirus.Madalina Ghenea a considerat ca este cea mai prudenta alegere, in…

- Din cauza numarului mare de imbolnaviri din ultimele zile, in Franta si Italia, autoritatile au decis sa inchida mai multe obiective turistice importante printre care se numara Muzeul Luvru si opera La Scala din Milano.

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca Centrul european de coordonare a raspunsului la situatii de urgenta (ERCC) a solicitat tuturor statelor membre sa ofere asistenta Italiei, confruntata cu epidemia de coronavirus si care a cerut mai multe masti sanitare, relateaza agentia EFE.

- Compania aeriana Wizz Air iși modifica programul de zbor din cauza cererii in scadere pe rutele din Italia ca urmare a epidemiei de virus COVID-19, reducandu-și capacitatea de zbor cu circa 60% in perioada 11 martie - 2 aprilie, informeaza compania.Programul de zbor revine la normal dupa 2…

- UPDATE – O a saptea persoana a decedat in urma epidemiei de coronavirus din nordul Italiei, a relatat luni agentia de presa ANSA citata de Reuters, in timp ce numarul cazurilor confirmate de contagiere a depasit 220. Potrivit ANSA, cel mai recent caz de deces este cel al unui barbat in varsta de 80…

