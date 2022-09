Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional Cluj anunța lansarea unei noi destinatii spre Marea Britanie, respectiv Leeds, operata de catre compania aeriana Wizz Air, incepand din sezonul de iarna al anului 2022.

- Concursul Eurovision a anunțat ca ediția de anul viitor va avea loc fie la Glasgow, fie la Liverpool. Dupa cum s-a anunțat anterior, Regatul Unit va gazdui concursul Eurovision in mai 2023 in numele Ucrainei, din cauza razboiului in curs. Formația ucraineana Kalush Orchestra a triumfat la concursul…

- ​Ungaria a dat din nou peste cap calculele hartiei și s-a impus la Leipzig, scor 1-0, impotriva Germaniei. In urma acestei victorii, trupa lui Marco Rossi se afla pe primul loc in Grupa 3 din Divizia A a Ligii Națiunilor (in care Italia a trecut de Anglia).

- Miercuri, 3 august, debuteaza zborurile Wizz Air spre cele doua noi destinatii din Italia, de pe Aeroportul International Cluj! Este vorba despre Napoli și Torino. Atat zborurile spre Napoli cat si cele spre Torino sunt operate incepand de astazi, cu 2 frecvente pe saptamana, in fiecare miercuri și…

- Aeroportul Internațional Cluj anunța lansarea unei noi destinatii spre Italia, respectiv Perugia, operata de catre compania aeriana Wizz Air, de pe Aeroportul Internațional Cluj, incepand din sezonul de iarna al anului 2022.Zborurile spre Perugia vor fi operate in premiera absoluta incepand din 14 decembrie…

