- Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara va avea, de anul viitor, un nou terminal pentru pasageri. In acest sens, a fost semnat marți contractul pentru proiectarea și construcția terminalului de plecari curse externe. Conform datelor prezentate de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…

- Mai mulți clienți ai companiei aeriene irlandeze low cos t Ryanair s-au trezit cu zborul pierdut, din cauza unei erori in precizarea datei imbarcarii, dar operatorul nu-și asuma vinovația și nu ia in considerare returnarea banilor. Simona Stan, un client al Ryanair, ne-a demonstrat cum a achiziționat…

- Și in acest an, Sfanta Lumina de la Ierusalim va fi adusa in Romania in sambata dinaintea sarbatorii Invierii Domnului, dupa cum se arata intr-un comunicat al Patriarhiei Romane. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 23 aprilie 2022, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie,…

- Pilotii unei aeronave a companiei Ryanair care trebuia sa decoleze joi dimineata, la ora 10,10, de pe Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara, spre Bergamo, au oprit decolarea, iar cei 161 de pasageri au fost debarcati, dupa ce a fost semnalata o problema la sistemul electric al aparatului…

- ◉ Omenie și ospitalitate, pentru mii de refugiați ◉ CJ Ilfov a alocat un milion de lei, pentru refugiații din Ucraina ◉ Cu trenul, in condiții de siguranța Prefectul județului, Simona Neculae: ”Dumneavoastra sunteți aceasta țara! Țara oamenilor cu inima mare!” @ Zeci de spații de cazare temporara, alimente,…

- Accident neobișnuit in aceasta dupa-amiaza, pe DJ 609 D, șoseaua care duce spre Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Un tanar in varsta de 19 ani, care conducea dinspre aeroport spre oraș, nu a pastrat distanța regulamentara și a lovit din spate…

- Peste 50 de zboruri de repatriere sunt programate, pana in 13 martie, pe Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti, doar miercuri urmand a fi imbarcati peste 3.000 de cetateni straini care se aflau in Ucraina in momentul izbucnirii conflictului armat, conform news.ro. Fii la curent…