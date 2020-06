Stiri pe aceeasi tema

- De astazi s-au reluat zborurile catre 17 țari europene fara ca pasagerii sa intre la izolare. Din acest motiv, numarul pasagerilor și al zborurilor crește de la zi la zi, iar estimarile sunt ca vom reveni la o situație apropiata de normal abia peste doua luni.

- Romanii pot calatori in Grecia si Bulgaria, doar ca la intoarcere vor trebui sa stea 14 zile in izolare, a anuntat ministrul Virgil Popescu. Grecia redeschide din 15 iunie accesul in scop turistic si pentru cetatenii straini, arata un plan al Ministerului grec al Turismului.

- Romanii care pleaca in vacanța in Grecia sau in Bulgaria trebuie sa stea in izolare 14 zile, la revenirea in țara. Masura ar putea fi ridicata de la 15 iunie, anunța ministrul Economiei, Virgil Popescu. „Romanii pot merge in Grecia și Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie sa intre…

- Ministrul de Interne a anuntat ca autoritatile dispun de peste 13.000 de locuri de carantina. "Avem disponibile peste 13.000 de locuri in carantina - cei care au crezut ca nu se mai aplica carantina institutionalizata (...), precizez ca ordinul ministrului (Sanatatii - n.r.) se refera la definitia…

- Românii respecta distanțarea sociala, fiind compensata cu comunicare mai intensa pe telefon și online. Românii nu gasesc materiale de protecție Peste 4 din 10 români spun ca în localitatea lor nu sunt disponibile în comerț materialele de protecție de tipul maștilor,…

- In Romania, in acest moment, sunt peste cinci mii de oameni in carantina institutionalizata. Asta inseamna ca sunt in custodia statului care le asigura cazare, masa dar si tot ce tine de supravietuire. Sunt insa cazuri in care pretentiile celor aflati in carantina intrec orice imaginatie!

Managerul Institutului „Matei Balș" din Capitala, Adrian Streinu Cercel, a afirmat ca circa 20% dintre romanii care au intrat in țara in ultima perioada...