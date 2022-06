Stiri pe aceeasi tema

- Inchirierea unei masini daca pana acum nu ai mai colaborat cu o companie care pune la dispozitie astfel de servicii poate fi un proces destul de confuz si uneori anevoios. Daca nu esti bine informat atunci cand cauti o societate de inchirieri auto din Bucuresti, uneori poti sa gasesti oferte destul…

- Cu o istorie lunga și bogata și fiind un taram al mutor povești mitologice, Egiptul este una dintre primele destinații de vis ale turiștilor din intreaga lume. Aceasta țara gazduiește un total de 7 situri incluse in Patrimoniul Mondial UNESCO. Majoritatea acestora au o foarte mare semnificație culturala…

- Statistica numara peste 100.000 de romani mutati din orase in zona rurala in ultimul an, dar aceleasi date arata ca topul primelor 50 de comune - cu 30.000 de noi locuitori in total - este format exclusiv din localitati lipite de marile orase sau la o dis

- Sute de zboruri Blue Air atat din țara noastra, cat și cu destinația Romania, au fost anulate de companie, care a nu a explicat detaliat motivele. Mii de romani care iși cumparasera bilete de vacanța pentru lunile mai, iunie, și iulie, au aflat ca trebuie sa iși caute alte zboruri, pentru care vor plati…

- Cea mai mare firma aeriana din Romania, dupa numarul de pasageri, a avut in ultimul an pierderi ce se ridica la 576 de milioane de euro, dar in ciuda pandemiei Covid a adaugat noi rute, iar flota companiei creste si se innoieste incontinuu.

- Cauti cele mai bune oferte la gama de lenjerii finet? Sezonul primavara – vara din 2022 iti aduce cele mai bune preturi si oferte atat la asternuturi, cat si la accesorii. Patone.ro iti pune la dispozitie o gama diversa de produse ce au in compozitie cele mai bune si calitative texturi, menite sa iti…

- 371 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a Post-ul Ești calificat intr-o meserie? Poți alege din cele peste 200 de oferte de locuri de munca din baza de…

- Peste 200 de zboruri de pe cele doua aeroporturi din Istanbul vor fi anulate joi din cauza ninsorilor asteptate, iar scolile si alte institutii de invatamant vor ramane inchise, au anuntat miercuri autoritatile turce, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…