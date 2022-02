Stiri pe aceeasi tema

- Un detasament american compus din aproximativ 50 de militari si patru aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Fortelor Navale ale Statelor Unite ale Americii dislocate in Europa (United States Naval Forces Europe), executa, in perioada 8 – 17 februarie, misiuni de antrenament in comun cu militarii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca Romania trebuie sa fie pregatita pentru a contracara acțiunile agresive, referindu-se la situația tensionata de la granițele Ucrainei. Declarațiile au fost facute miercuri, la Baza 71 Aeriana a Forțelor Aeriene Romane din Campia Turzii. Președintele…

