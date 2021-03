Zboruri charter din Timișoara spre destinații de vacanță Mai multe zboruri charter din Timișoara sunt anunțate in aceasta vara. Prima cursa urmeaza sa plece sambata spre Hurghada, Egipt. Potrivit Aeroportului Internațional Timișoara, operatorii de turism au pregatit pentru vara acestui an mai multe curse charter de vacanța. Primul zbor charter de vacanța, din acest an, cu plecare din Timișoara, va fi operat sambata, […] Articolul Zboruri charter din Timișoara spre destinații de vacanța a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

