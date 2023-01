Sute de oameni au asteptat chiar si cincisprezece ore in terminalul aeroportului din Suceava, dupa ce majoritatea zborurilor care trebuiau sa aterizeze sau sa decoleze in ultimele doua zile au fost anulate sau relocate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Ceata densa a facut imposibila aterizarea avioanelor, calatorii fiind extrem de nemultumiti de aceasta situatie. Oamenii acuza ca nu primesc informatii si ca sunt nevoiti sa astepte in aerogara suceveana care a devenit neincapatoare pentru numarul mare de pasageri. ”Stam de dimineata de la ora 04:00 in asteptare pentru a pleca in…