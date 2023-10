Stiri pe aceeasi tema

- Printre compatrioții noștri care au scapat din infernul din Israel se numara artista Ana Baniciu și soțul ei, Edi Kovaks, care se aflau in Țara Sfanta alaturi de Raluka și de partenerul de viața al acesteia. Revenirea in țara a avut prețul ei, deși mulți romani care se aflau in Israel au crezut ca…

- Compania aeriana Wizz Air a luat decizia sa anuleze zborurile spre Tel Aviv, ca urmare a escaladarii conflictului armat din Tel Aviv. „Ca urmare a escaladarii conflictului din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv pana la o notificare ulterioara. Wizz Air ii contacteaza direct pe pasagerii…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia, informeaza Rador.Toate zborurile spre și dinspre orașul sicilian Catania au fost anulate pana dimineața, la ora 6:00, din cauza erupției vulcanului Etna, care impraștie…