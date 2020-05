Zborul record al unui cuc a uimit ornitologii

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți romani care au lucrat pe vase de croaziera in țariexotice au fost repatriați vineri. Romanii au lucrat in Barbadosși abia așteptau sa ajunga acasa, pentru ca au fost nevoiți saramana pe nave unde erau cazuri de coronavirus, transmite Digi24.Romanii care lucraupe vase de croaziera aflate in…

- Coapte si gustoase, ciresele de mai sunt gata sa ajunga pe mesele pofticiosilor. In patria lor, in localitatea Paulesti, oamenii si-au scos deja recolta la poarta, in asteptarea clientilor. Cumparatorii nu prea se ingramadesc, insa, din cauza regulilor impuse de epidemie. Iar in piete, ciresele aduse…

- Bianca Dobroiu a doborat orice record legat de COVID-19. S-a luptat cu virusul 74 de zile. A suportat febra mare, reprize interminabile de tuse și dureri cumplite. Ce spun medicii despre cazul romancei?

- In luna aprilie, veniturile au scazut de doua ori. Totuși, guvernul a gasit, intr-un termen record, posibilitatea de a obține peste 8 miliarde de lei pentru susținerea cetațenilor. Este mesajul transmis de șeful statului, Igor Dodon, in cadrul briefingului de astazi. „Masurile guvernului pentru susținerea…

- Presedintele Igor Dodon a declarat miercuri, 22 aprilie, dupa ce au fost confirmate 164 de cazuri noi de COVID-19 in Republica Moldova, ca a observat ca cetatenii s-au relaxat, iar acest fapt duce la cresterea cazurilor de infectare cu noul coronavirus.

- Un tanar din Iași a dovedit ca inconștiența nu are limite. S-a urcat la volan deși bause peste masura. Cand a fost oprit de polițiști, abia se putea ține pe picioare. Valoarea indicata de aparatul alcooltest a fost uriașa, iar acum risca sa ajunga dupa gratii. Nu este singurul care a intrat in bucluc.…

- O noua baterie solara a stabilit un record de eficiența. Cercetatoriidin SUA au anunțat ca ea poate transforma lumina in energie electrica cu o eficiența de 47,1%. Variația aceleiași baterii a stabilit un record de eficiența in iluminatul intermitent la 39,2%. Oamenii de știința de la laboratorul național…

- O gaura rara, de dimensiuni record, s-a format in stratul de ozon deasupra Arcticii. Oamenii de stiinta considera ca fenomenul ar fi rezultat in urma temperaturilor neobisnuit de scazute inregistrate deasupra Polului Nord, informeaza The Guardian, citeaza Mediafax.