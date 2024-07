Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air a venit cu clarificari in legatura cu situația care a afectat aproape 50 de romani din Barcelona, care fie trebuie sa iși gaseasca cazare pana joi, fie sa caute alt mod de a ajunge in țara, dupa ce zborul lor de legatura a fost anulat.

- La data de 6 iulie, in jurul orei 22.25, polițiștii din orașul Abrud au fost sesizați, prin apel SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 74 A, pe raza localitații Carpiniș. Un barbat de 30 de ani, din localitatea Ciuruleasa, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74 A, in direcția…

- Deputatu Dan Vilceanu este urmarit penal, in urma altercatiei cu liberalul Florin Roman la Camera Deputatilor, pentru infractiunile de ultraj, purtare abuziva si tulburare a ordinii si linistii publice, anunta Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, relateaza News.ro. Potrivit anchetatorilor,…

- Au fost suspendate procesele de centralizare a voturilor in Sectorul 1 și in Timiș. Motivul situației este tot canicula, care i-a pus in dificultate pe cei responsabili de acest proces. Clotilde Armand acuza ca mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Canicula duce la suspendarea proceselor…

- Apple pregatește surprize mari pentru utilizatori. Compania a anunțat ca va lansa o noua aplicație, disponibila pentru toți cei care au ca sistem de operare iOS. Cand va fi disponibila și cat de mult le ușureaza munca clienților. Apple pregatește noi funcții Utilizatorii dispozitivelor Apple vor avea…

- Gigantul american Amazon continua sa-și extinda prezența globala, iar Romania devine acum un punct strategic pe harta sa. Compania a anunțat deschiderea unui nou studio de dezvoltare de jocuri in București, aducand oportunitați semnificative pentru industria locala de gaming și creand locuri de munca…

- Intre un tata și un fiu s-a iscat un scandal de proporții. Cei doi se deplasau catre Cincu, mergand pe DJ 105, cand parintele a lovit mașina baiatului sau. In urma impactului, amandoi au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar barnbatul este cercetat de catre organele legii.

- In urma incidentului de la Roma, Novak Djokovic (36 ani) nu a participat la conferința de presa ce a succedat disputa de pe zgura, avand nevoie de ingrijiri medicale care i-au fost acordate la vestiare. Dupa ce s-a calificat fara probleme in turul trei de la turneul din capitala Italiei, invingandu-l…