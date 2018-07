Stiri pe aceeasi tema

- Investigatorii au publicat un raport privind zborul disparut al companiei Malaysia Airlines MH370 in care au precizat ca nu au putut determina cauza disparitiei aeronavei, scrie Reuters. „Echipa de investigatii nu poate determina cauza reala a disparitiei MH370”, a declarat Kok Soo Chon, seful echipei…

- Autoritațile din Malaezia au dat publicitații un raport cu privire la zborul MH-370 . Avionul Malaezia Airlines, un B777, cu 239 de pasageri la bord, a disparut fara urma in luna martie 2014. Investigatorii susțin ca nu exclud interferența unei ”terțe parți”. Conform raportului, autoritațile susțin…

- Epava avionului prabușit intr-un lac din Bacau in urma accidentului aviatic in care cei doi piloți au reușit sa se catapulteze și sa scape cu viața nu a putut fi recuperata de catre autoritați din cauza lipsei unor utilaje cu care sa fie adusa la mal. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) și…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta rezolutia Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) privind retragerea trupelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova, se arata pe contul de Twitter al MAE, scrie Agerpres."Salutam adoptia rezolutiei Adunarii Generale…

- S-a pus capat, oficial, cautarii avionului MH370, disparut fara urma in timp ce efectua un zbor de la Kuala Lumpur la Beijing in 2014. 239 de persoane, aflate la bord, au disparut și nu se știe nimic despre soarta lor, scrie BBC News, citeaza libertatea.ro.

- Disparitia a fost anuntata la politie de reprezentantii Centrului de Ingrijire si Asistenta, unde barbatul era ingrijit, iar familia si-a dat acordul pentru a-i fi facute publice semnalmentele.

- Cautarile efectuate de o firma privata americana ale epavei avionului Malaysia Airlines MH370, a carui disparitie in 2014 este considerata unul dintre cele mai mari mistere aviatice, se vor incheia marti, a anuntat miercuri ministrul malaezian al transporturilor, Anthony Loke, informeaza Reuters. …

- Misterul dispariției avionului Boeing 777 i-a contrariat pe investigatori și experți in aviație inca din momentul in care a disparut de pe radare, in timpul zborului de la Kuala Lumpur la Beijing, in 2014.