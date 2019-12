Parchetul olandez a acuzat luni Moscova ca a ''autorizat'' un suspect ucrainean in cazul exploziei avionului de pe zborul MH17 sa paraseasca Rusia si sa revina in estul Ucrainei, refuzand sa accepte cererea de extradare formulata de Olanda, transmite AFP.



Volodimir Temakh, un fost responsabil al separatistilor pro-rusi, a fost predat Rusiei in septembrie in cadrul unui schimb de prizonieri intre Kiev si Moscova.



Olanda i-a solicitat imediat Rusiei sa il extradeze pe Temakh, suspectat de anchetatorii olandezi de implicare in prabusirea, in 2014 in estul…