- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari ca racheta care a doborat zborul MH17 al companiei Malaysia Airlines in 2014, deasupra zonei de est a Ucrainei, nu era una rusa, contrar concluziilor anchetatorilor internationali. "Desigur ca nu", a raspuns Putin, intrebat daca racheta era rusa sau nu,…

- Reacția Rusiei dupa ce a fost acuzata oficial de doborarea zborului MH17 a venit din partea ministrului de Externe, Serghei Lavrov. Șeful diplomației ruse susține ca Olanda nu a prezentat “niciun fapt” care sa permita acuzarea Rusiei si “face speculatii (…) in scopuri politice”, informeaza AFP citat…

- Uniunea Europeana (UE) si NATO au indemnat vineri Rusia sa-si ”recunoasca responsabilitatea” in catastrofa zborului MH17, doborat de o racheta deasupra Ucrainei in 2014, relateaza AFP conform News.ro . In doua comunicate separate, UE si NATO indeamna Federatia rusa sa-si recunoasca ”responsabilitatea…

- Olanda nu a prezentat "niciun fapt" care sa permita acuzarea Rusiei si "face speculatii (...) in scopuri politice" asupra catastrofei zborului MH17, doborat in 2014 deasupra Ucrainei, a acuzat vineri seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, informeaza AFP. Lavrov a explicat ca a discutat la telefon cu…

- Olanda și Australia au emis o declarație oficiala comuna in care acuza Rusia de implicare in prabușirea aeronavei Boeing in Donbas, in iulie 2014, se arata in documentul publicat pe site-ul guvernului olandez. Guvernul Olandei a adoptat decizia in cauza la propunerea ministrului olandez de externe Stef…

- Australia și Olanda au acuzat in mod oficial Rusia de doborarea avionului MH17 dupa ce raportul JIT a aratat ca racheta folosita pentru doborarea aeronavei in 2014 este a aparținut armatei ruse, scrie BBC News. Australia și Olanda au acuzat in mod oficial Rusia ca ar fi responsabila pentru doborarea…

