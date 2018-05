Uniunea Europeana si NATO au invitat vineri Rusia 'sa-si recunoasca responsabilitatea' in catastrofa zborului MH17 doborat de o racheta deasupra estului Ucrainei in 2014, informeaza France Presse. In doua comunicate separate, UE si NATO cer Federatiei Ruse sa-si recunoasca 'responsabilitatea si sa coopereze pe deplin cu toate eforturile pentru a stabili raspunderea' pentru distrugerea avionului companiei Malaysia Airlines. Rusia ar trebui sa-si asume responsabilitatea pentru doborarea avionului companiei Malaysia Airlines, care efectua zborul MH17 deasupra estului Ucrainei in 2014,…