Zborul MH17: Armata rusă respinge orice responsabilitate şi acuză Kievul Armata rusa a respins joi concluziile anchetatorilor internationali potrivit carora racheta care a doborat zborul MH17 deasupra Ucrainei in 2014 provenea de la o unitate militara rusa, afirmand ca 'nicio racheta rusa nu trecut vreodata frontiera' si a acuzat Kievul, relateaza AFP.



'Nicio racheta antiaeriana a armatei ruse nu a trecut vreodata frontiera ruso-ucraineana', a afirmat Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile de presa ruse.



Autoritatile ruse au furnizat 'dovezi complete' ale 'implicarii unitatilor ucrainene care au folosit rachete… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

