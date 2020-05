Stiri pe aceeasi tema

- Nu va fi obligatorie masurarea temperaturii pentru clientii teraselor, dupa ce acestea se vor deschide, la 1 iunie, spune presedintele de la Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu, scrie Libertatea, citand Agerpres.

- Un avion Cessena reamenajat cu un motor electric va zbura joi pentru prima data peste statul Washington din SUA. Avionul este considerat a fi cel mai mare din lume, 100% electric, care poate transporta pasageri. Zborul va dura aproximativ 20-30 de minute, iar aeronava nu va produce emisii de carbon,…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei si Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor au publicat noile norme de securitate sanitara care vor fi impuse in aerogari si avioane la reluarea traficului aerian. .

- Institutul National de Sanatate Publica a postat in transparenta decizionala propunerea privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgenta. Documentul poate fi consultat pe pagina de web a INSP, www.insp.gov.ro, sectiunea Comunicate Redam, in randurile de mai jos,…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a declarat vineri, in cadrul unui dialog online cu cetatenii, ca va prezenta saptamana viitoare, pentru fiecare mod de transport, niste reguli de siguranta astfel incat, atunci cand calatoriile pasagerilor se reiau, sa existe un risc calculat…

- Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (EU-OSHA) a publicat vineri un ghid privind intoarcerea la serviciu, in conditiile in care angajatorii se intreaba cum se pot garanta sanatatea si siguranta lucratorilor atunci cand se intorc la locul de munca, se arata intr-un comunicat publicat…

- Mircea Chiriac (51 de ani) este unul dinte ei. Omul povesteste, pas cu pas, pentru " Adevarul " cum a ajuns in situatia de a cere cu disperare efectuarea unui test COVID-19. „Anuntau continuu , iar noi n-aveam cum sa stam la mai mult de un metru unul de altul” Omul a plecat din Londra spre Romania…

- Un grup de 80-100 de romani care munceau in Spania se afla la ora transmiterii acestei știri pe aeroportul din Barcelona și spun ca spre Romania nu mai au voie sa vina și unde munceau nu se mai pot intoarce. Romanii au fost dați afara de patronii lor odata cu inchiderea afacerilor pe fondul epidemiei…