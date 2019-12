Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri din Rusia a efectuat, vineri dupa-amiaza, o aterizare de urgenta pe un aeroport din centrul țarii, dupa oprirea unuia dintre motoare, afirma surse citate de agentia de presa Tass, preluata de Mediafax.Avionul, de tip Suhoi Superjet-100, apartinând companiei Yamal Airlines,…

- Compania aeriana Qantas a testat cel mai lung zbor fara oprire din lume, intre New York si Sydney, care a durat 19 ore si 16 minute, realteaza Euronews, conform news.ro.Avionul a transportat 49 de pasageri si membri ai echipajului si a efectuat experimente pentru a evalua sanatatea persoanelor…

- Pe cerul mereu senin al Californiei au fost testate prototipurile unora dintre cele mai inovatoare aparate de zbor din istoria aviatiei. In desertul californian, la o facilitate Lockheed Martin dedicata celor mai moderne proiecte din aviatie, va fi testat si avionul din imagine - X-59 QueSST - (acronimul…

- Klaus Iohannis a surprins, luni, cand, aflat la o acțiune politica a PNL, a decis sa zboare la București, pentru a-i cere demisia șefului DIICOT, Felix Banila. In numai 80 de minute, in cea mai mare graba, președintele s-a urcat in avion, a decolat, a aterizat, conform informațiilor STIRIPESURSE.RO,…

- Klaus Iohannis a surprins, luni, cand, aflat la o acțiune politica a PNL, a decis sa zboare la București, pentru a-i cere demisia șefului DIICOT, Felix Banila. In numai 80 de minute, in cea mai mare graba, președintele s-a urcat in avion, a decolat, a aterizat, conform informațiilor STIRIPESURSE.RO,…

- Condiția este sa aiba motive pentru anularea calatoriei și sa incheie o asigurare care costa 10% din valoarea tichetului de zbor. Serviciul care funcționeaza in alte țari europene a fost introdus și in Romania, dupa ce numarul de pasageri este in continua creștere.

- Zborul Wizz Air de la Londra la Bucuresti a aterizat de urgenta la Frankfurt joi noaptea in jurul orei 1:40 , dupa ce s-a anuntat ca unei persoane de la bord i s-a facut rau. De fapt se pare ca aterizarea ar fi avut loc din cauza a doi pasageri care ar fi facut scandal si chiar ar fi amenintat echipajul.…

- Mai multi utilizatori ai site-ului Reddit (piloti, insotitori de zbor si pasageri) au dezvaluit lucruri mai putin stiute despre zborul cu avionul. Mai jos gasiti cateva dintre marturisirile oamenilor, noteaza Business Magazin.1.