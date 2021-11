Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, printr-un mesaj pe Facebook, ca avionul romanesc Tarom, care a plecat sa ii aduca in tara pe romanii blocati de noua tulpina a coronavirusului, a aterizat la Mombasa, Kenya. Prim-ministrul spera ca in aceasta seara aeronava sa fie la Pretoria, pentru preluarea romanilor,…

