Zbor eșuat spre Spania O aeronava Spartan a Forțelor Aeriene Romane, care a decolat azi dimineața spre Spania pentru transportarea 90.000 de maști de protecție, s-a intors la Baza 90 Transport aerian din Otopeni ca urmare a unei probleme de natura tehnica semnalata de aparatura de bord. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii Naționale, misiunea de zbor a fost […]

Sursa articol si foto: infomures.ro

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane care a plecat sambata, spre Spania pentru transportarea a 90.000 de masti de protectie de tip FFP 2, s-a intors, din motive tehnice in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la aproximativ doua ore de la decolare, misiunea fiind amanata pentru duminica.

