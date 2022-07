Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional Cluj anunța lansarea unei noi destinatii spre Italia, respectiv Perugia, operata de catre compania aeriana Wizz Air, de pe Aeroportul Internațional Cluj, incepand din sezonul de iarna al anului 2022.

- Zborul Cluj – Roma, de miercuri dupa-amiaza, operat de catre compania Wizz Air, a suferit un accident minor la decolare. Mai exact, avionul care a decolat miercuri la ora 13.55 de pe Aeroportul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un avion care a decolat miercuri de la Cluj-Napoca a facut o cursa cu mult mai scurta decat era programata, fiind forțat sa se reintoarca la sol. Incidentul s-a produs miercuri dupa-amiaza. Cursa aeriana Wizz W63385, cu un aparat Airbus A320, era programata de decoleze de pe aeroportul din Cluj-Napoca,…

- Aeroportul Internațional Cluj anunța reluarea zborurilor regulate spre Malta, operate de compania aeriana Wizz Air, incepand de miercuri, 15 iunie, dupa o pauza de aproximativ 2 ani, cauzata de pandemia SARS-CoV-2.Malta, insula situata in mijlocul Marii Mediterane, reprezinta un amalgam de istorie,…

- Aeroportul Internațional Cluj anunța reluarea zborurilor regulate spre Malta, operate de compania aeriana Wizz Air, incepand de miercuri, 15 iunie 2022, dupa o pauza de aproximativ 2 ani, cauzata de pandemia SARS-CoV-2.

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a lansat zborurile regulate sezoniere spre Bucuresti, operate in premiera de catre compania aeriana HiSky. Zborurile spre capitala Romaniei vor fi operate cu 10 frecvente saptamanale, zilnic, de luni pana vineri, dimineata si seara, dupa urmatorul program: Ruta Zile…

- Real Madrid si Manchester City se intalnesc miercuri, de la ora 22.00, pe stadionul „Santiago Bernabeu“, in mansa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor. In prima confruntare, cosumata saptamana trecuta, pe „Etihad“, britanicii s-au impus cu 4-3. „Trebuie sa aratam ca suntem Real Madrid“ Real Madrid…

- Artista de 31 de ani i-a povestit lui Mihai Morar ca parinții nu au fost și nu sunt de acord nici acum cu cariera ei muzicala, sperand sa-i puna capat cat mai repede. In afara soțului și a socrilor, nu are niciun susținator in familie! Vladuța Lupau, 31 de ani, așteapta un copil, dupa doua sarcini nereușite,…