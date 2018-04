Stiri pe aceeasi tema

- A șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta™ aduce din nou finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar și absolvenți, profesori, parinți și alți susținatori ai unitaților de invațamant pot…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe prezinta, saptamana aceasta, premiera spectacolului „Frumoasa din padurea adormita”, adaptare dupa povestea fratilor Grimm, in regia lui Fazakas Misi si Ivacson Laszlo. „Un spectacol pentru copii este la fel de important ca un „Hamlet”. Asa am si inceput…

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Trupa Teatrului „Andrei Mureșanu” invita iubitorii de arta dramatica, copii și adulți deopotriva, la un nou spectacol „fara varsta”. Regizorii Ivacson Laszlo și Fazakas Misi au ales de aceasta data sa incante publicul spectator cu povestea „Frumoasa din padurea adormita“, o adaptare plina de haz…

- Spectacolul „Fereastra secreta”, realizat dupa un text semnat de Stephen King, poate fi vazut astazi, de la ora 19.00, la Sala „Arta” a Teatrului „Andrei Mureșanu”, din Sfantu Gheorghe. „, dupa un text semnat de Stephen King (a carui celebra ecranizare l-a avut in rol principal pe Johnny Depp) este…

- Reconstituirea „Drumului Unirii”, plantarea a o suta de arbori in mai multe localitati si ridicarea unei troite pe varful Lacauti se numara printre numeroasele proiecte propuse a fi realizate in acest an in judetul Covasna cu prilejul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, a declarat joi prefectul Sebastian…

- Aproximativ 50 de elevi din clase V-VIII, de la scolile cu predare in limba maghiara din Miercurea Ciuc, au participat vineri, intr-o atmosfera plina de emotie, la un concurs de recitare din versurile poetului national Mihai Eminescu, gazduit de Scoala Generala „Petofi Sandor”. Devenit traditional,…

- Cea de-a doua ediție a raliului „Roumanie Historic Winter Rally Covasna” va intruni aproape 50 de echipaje din Europa, care vor parcurge 12 probe speciale, dintre care 2 pe timp de noapte. Traseul, cu o lungime de 323.60 de kilometri va fi imparțit in 3 etape și 5 secțiuni. Provocarea o reprezina cele…