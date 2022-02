Zayx lanseaza Holding On, o piesa dance, despre puterea de a lasa trecutul in urma

Stiri pe aceeasi tema

- Miryam, superba artista cameleon revine in atenția fanilor cu o noua provocare și un nou gen muzical, dupa ce și-a incantat fanii cu muzica balkanica. Miryam participa anul acesta la Eurovision cu piesa “Top of the Rainbow”, o melodie de care este foarte mandra și pe care o lanseaza astazi oficial.…

- Caștigatoarea premiului BRIT Rising Star, Holly Humberstone, a lansat piesa „London Is Lonely”, cea mai pregnanta și incarcata de suferința piesa de pana acum a artistei, care documenteaza povestea acesteia de cand s-a mutat in Londra și se simțea izolata și deconectata de restul lumii. Artista apreciata…

- Smiley lanseaza „Nu mai exista dup-aia”, al doilea scurt-metraj din serialul muzical „Mai mult de-o viața”, in care cei trei prieteni din copilarie, personajele principale ale poveștii in 5 episoade, traiesc acum gustul iubirii adolescentine care-i poarta intens și dramatic intre extaz și agonie. „O…

- Florian Rus revine la scurt timp dupa colaborarea cu JO – „Daca m-ai iubit candva” – cu o noua piesa, și continua seria pieselor din The Session by Global Records. „Doar o stare” este o nota pozitiva intr-un decembrie friguros și nu numai. Piesa este un pansament pentru perioadele dificile. Versurile…

- L-am vazut la Asia Express toamna aceasta, traind experiența vieții sale impreuna cu bunul sau prieten, Connect-R. SHIFT este unul dintre artiștii consacrați din Romania, insa pana de curand fanii nu il cunoșteau prea bine pe omul din spatele artistului. SHIFT lanseaza “Enigma Mea”, videoclipul noului…

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey a revenit deja in topul Billboard Hot 100, dupa ce a fost desemnata cel mai bun cantec de sarbatori din toate timpurile, anunța News.ro. Piesa lansata in 1994 a ajuns prima data in topul 10 al clasamentului american al single-urilor…

- DJ-ul și producatorul Timmy Trumpet colaboreaza cu producatorul londonez Blinkie, pentru noul sau single, „Friday”, feat. Bright Sparks. In timp ce mulți il cunosc pe Timmy Trumpet drept un adevarat entertainer pe scena festivalurilor internaționale, cel mai recent single al sau cucereste numeroase…

- Jada a lansat astazi, 12 noiembrie, noua sa piesa, intitulata ‘Something To Say’.Piesele anterior lansate, “I’m Back”, “Nudes” și “Lonely” au ajuns pe locul intai in topul Official Danish Airplay Chart, fiind apreciate la nivel international și susținute de multiple platforme de streaming și integrate…