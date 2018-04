Zayn si Gigi s-au impacat! Si-au petrecut noaptea impreuna! Imbracat sport, in pantaloni de trening, cu hanorac si cu o gluga trasa pe cap, Zayn a intrat in blocul din New York unde locuieste Gigi, miercuri. Abia joi dimineata a parasit cladirea, fiind imbracat la fel. La scurt timp dupa ce paparazzi au facut publica intalnirea dintre cei doi, Hadid a dat un like la o postare de pe Instagram a artistului. Aceste dezvaluiri i-au adus pe fani in culmea fericirii, dand de inteles ca favoritii lor s-au impacat. Gigi si Zayn au anuntat ca se despart la jumatatea lui martie, dupa doi ani de relatie. Nimeni nu se astepta la o asemenea veste, cei doi fiind mai… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

