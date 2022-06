Zaydro face Voodoo, iar toata lumea renunta la limite Zaydro lanseaza „Voodoo” și da, astfel, startul unei petreceri care se va intinde pana la sfarșitul verii. O piesa electrizanta, cu un videoclip pe masura, care promite sa ne duca de la birou direct pe ringul de dans. „Voodoo” este o piesa despre distracție in stare pura, despre dans pana la epuizare și despre renunțarea completa la limite, presiuni și frustrari. Influențele coreene ale lui Zaydro pot fi observate și in piesa „Voodoo”. Zaydro este un producator, compozitor, chitarist și DJ coreean. Acesta face parte din echipa de producție Code 9. Pe langa proiectele pe care le are pe partea de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

