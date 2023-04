Stiri pe aceeasi tema

- La mai puțin de doua zile de la momentul in care a aparut informația ca fostul ministru al Apararii, Vasile Dancu, a inițiat un proiect de schimbare al Legii Sportului, in așa fel incat sa-i ofere suport echipei CSA Steaua pentru a promova in Liga 1, continua sa apara dezbateri publice tot mai aprinse…

- Proiectul de modificare a Legii Sportului, care i-ar da Stelei drept de promovare in Liga 1, naște discuții aprinse. CONTEXT:Vasile Dincu, fostul ministru al Apararii, și colegi de-ai sai din PSD au propus dezbaterea in regim de urgența a unor modificari aduse Legii educației fizice și sportului.Conform…

- FRF a raspuns solicitarii Gazetei Sporturilor de a explica in ce masura o schimbare a Legii Sportului, propusa de proiectul realizat de Vasile Dincu, ar putea avea impact imediat, iar Steaua ar putea promova, daca obține pe teren acest lucru, inca de la finalul acestui sezon. ...

- Dupa ce a obținut calificarea in play-off, Dinamo viseaza acum chiar la promovarea in Liga 1. Cum din cele șase echipe Steaua nu are drept de promovare, primul obiectiv al „cainilor” este depașirea unei echipe din fața sa, cele mai indemana fiind Unirea D

- Dinamo și Steaua se infrunta astazi, de la ora 17:30, in derby-ul rundei cu numarul 19 din Liga Naționala de handbal masculin. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizata pe Pro Arena. Dinamo - Steaua, live de la 17:30 Marele derby al handbalului romanesc se joaca in sala Dinamo. Atmosfera se anunța…

- Legenda stelista Marius Lacatuș, in varsta de 58 de ani, a debutat, miercuri seara, in noul sau rol, cel de analist sportiv al televiziunii DigiSport. Fostul mare fotbalist al roș-albaștrilor a fost invitatul lui Radu Naum la emisiunea „Fotbal Club”, „Fiara” facand parte in studio dintr-un trio stelist…

- Datoriile lui Dinamo cresc in continuare. Mijlocașul suedez Jonathan Morsay (25 de ani), care a jucat 16 meciuri pentru alb-roșii in finalul sezonului 2020/2021, a fost inscris la masa credala cu 118.754 lei (24.107 euro). Suma reprezinta patru salarii restante, plus dobanda, și a fost inregistrata…

- Un nou termen in procesul de insolvența al lui Dinamo a avut loc astazi la Tribunalul București. Urmatoarea infațișare va avea loc pe 3 aprilie. Ședința a fost una zbuciumata pentru Razvan Zavaleanu. Judecatorul sindic a cerut amendarea admistratorului judiciar al clubului Dinamo cu suma de 1.000 lei,…