- O echipa de asalt a fost activata dupa ce un barbat le-a spus polițiștilor ca soția sa a disparut de acasa alaturi de cei doi copii și intenționeaza sa iși faca rau și sa le faca rau și acestora. Agenții au reușit sa o gaseasca pe femeie abia dupa ce unul dintre copii a reușit sa iși sune tatal. Femeia…

- Un barbat din Valu lui Traian, care a dorit sa retraga bani de la un bancomat din localitate, a plecat acasa cu mana goala deoarece aparatul a dat eroare la tranzacție. S-a gandit ca va incerca in ziua urmatoare. La scurt timp insa, banii au fost eliberați. O alta persoana, care a venit in urma lui…

- Caz halucinant in Botoșani! Un barbat a murit la scurt timp dupa ce a incercat sa iși ucida soția. A vrut sa o omoare intr-un mod brutal, dar a devenit propria victima a tentativei de omor. Femeia a scapat ca prin minune și a reușit sa iși salveze viața.

- Deși are probleme, fostul iubit al Cristinei Pucean nu se lasa și iși vrea banii! Cornel a revenit in mediul online dupa cateva saptamani in care s-a spus ca s-a incercat sa fie redus la tacere. Barbatul a lamurit situația, explicand ca nu trece prin cea mai buna perioada, dar asta nu inseamna ca renunța…

- Un barbat din Iași și-a dat fiul in judecata și i-a cerut sa-i dea inapoi banii din pensia alimentara pe care i-a platit-o. Judecatoria și Tribunalul i-au respins cererea, dar barbatul nu se lasa și a facut iar recurs. Un barbat din Iași și-a dat fiul in judecata și-i cere sa-i dea inapoi banii platiți…

- Opt oameni au murit și unul a fost ranit intr-un atac cu cutitul comis in China de un barbat cu probleme mintale. Agresorul a fost arestat, informeaza Agerpres. Un barbat a ucis opt persoane si a ranit o alta cu un cutit in centrul Chinei, au anuntat vineri media de stat chineze. Atacul a avut loc joi…

- Noi probleme pentru fiii vrajitoarei Sidonia. Acuzați ca au omorat un barbat la o petrecere din Padina, dar eliberați ieri din arest preventiv, cei trei s-au trezit iar cu Poliția la ușa. De data aceasta, dupa ce in curtea in care au dat un chef de ieșire din arest a fost gasit un barbat mort. „S-au…

- In general, daca achiziția se face direct, fara credit imobiliar, riscurile sunt ceva mai mari. Primul este ca vanzatorul sau agentul imobiliar sa va ascunda o serie de informații despre proprietate, cum ar fi probleme structurale, istoricul de daune sau probleme legale, se arata intr-o analiza manager.ro…