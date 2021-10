Concurenții din marea aventura Asia Express incep din ce in ce mai mult sa aiba simțul concursului, așa ca din ce in ce mai tare fiecare echipa iși dorește sa puna cu orice preț mana pe marele premiu, acela de 30.000 de euro. Așadar, in aceasta ediție au fost desemnate echipele care vor pleca in cursa pentru ultima șansa, printre ele numarandu-se și Adriana Trandafir și fiica sa, Maria Speraranța. Echipa formata din Zarug și Lorelei le-au desemnat pe cele doua sa se lupte pentru a ramane in competiție, insa inainte de asta, concurentul a facut niște mici completari cu privire la cunoscuta actrița.