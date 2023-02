Stiri pe aceeasi tema

- ”Tranzactia face parte din strategia Omnia Capital de a investi in industrii strategice si sectoare fragmentate, transportul fiind de 2 ani in atentia investitorilor, cu scopul de a consolida sectorul in jurul companiilor din Romania si din Marea Britanie”, a transmis, miercuri, Omnia Capital, intr-un…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Afin (Holding) SA si Maurizio Michele Giovanni Rossetto intra in actionariatul companiei East Truck Center SRL”, anunta autoritatea de concurenta. In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative…

- CARAS-SEVERIN – Hefestos Capital cumpara TMK ARTROM, care devine ARTROM STEEL TUBES. Compania nu mai face parte din Grupul TMK! ARTROM STEEL TUBES, una dintre cele mai importante intreprinderi de țevi din Europa, cu operațiuni in Romania la Reșița și Slatina, anunța schimbarea beneficiarilor reali ai…

- „Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care All4Labels Group GmbH din Germania intentioneaza sa preia compania Romprix Exim SRL din judetul Ilfov”, anunta autoritatea de concurenta. All4Labels Group GmbH face parte din Grupul All4Labels, un producator international de etichete, care detine…

- Membra a Directoratului CE Oltenia din mai 2020, Lacramioara Diaconu-Pințea iși incheie colaborarea cu compania la sfarșitul acestui an pentru a coordona noi proiecte in sectorul energetic, un domeniu in care activeaza de aproape 25 de ani. In cei aproape trei ani petrecuți la CE Oltenia, Lacramioara…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Beneva SRL preia Farmacia Revitalia SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul Consiliului Concurentei dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential. ”Autoritatea de concurenta a evaluat aceasta operatiune…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Automobile Bavaria SRL si AB Immo Timisoara SRL au preluat unele active apartinand XCars Store SRL si AMG Estates SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Printre activele preluate se numara echipamente, piese de schimb, autorizatii, terenul si…

- ”Consiliul Concurentei a aprobat tranzactia prin care Engineering Ingegneria Informatica SpA preia compania Be Shaping the Future SpA”, arata autoritatea de concurenta. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, Italia, este detinuta de Bain Capital Investors, LLC si Neuberger Berman Group, LLC din S.U.A…