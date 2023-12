Zara VS războiul din Gaza Intr-o recenta rasturnare de situație, Zara, popularul retailer fast-fashion, a fost criticat pentru ultima sa campanie publicitara intitulata „The Jacket”, despre care criticii susțin ca evoca imagini din razboiul dintre Israel și Hamas, ceea ce a dus la acuzații de insensibilitate. Campania, in care apare modelul Kristen McMenamy și care a fost fotografiata de Tim […] The post Zara VS razboiul din Gaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oranizația islamista Hamas a eliberat marți seara 12 ostatici din Fasia Gaza, in a cincea zi de armistițiu umanitar in razboiul declanșat de Israel ca reacție la atentatele din 7 octombrie, a anunțat Comitetul Internațional al Crucii Roșii, citat de Reuters. Aceștia au trecut prin Egipt și urmau sa…

- Hamas said the group is close to reaching a “truce agreement” with Israel via Qatari mediation in rare public comments that suggest talks over freeing some hostages are progressing and could lead to a limited pause in fighting, according to Bloomberg. Hamas leader Ismail Haniyeh’s announcement came…

- Situația in Gaza devine tot mai critica, in ce-a de cincea saptamana de razboi dintre Israel și Hamas. Al-Shifa, cel mai mare spital din Fașie, devine pe ora ce trece exact cum avertizasera medicii in urma cu doua saptamani: un adevarat cimitir. Reprezentanții Organizației Națiunilor Unite (OMS) spun…

- Banca Mondiala a averizat ca o escaladare a conflictului dintre Israel și Hamas ar putea duce la o creștere abrupta a prețurilor pentru petrol și alte materii prime. Intr-un raport citat de CNN, Banca Mondiala afirma ca impactul conflictului a fost limitat pana acum: prețurile petrolului au crescut…

- O inregistrare video care arata de fapt soldati americani aterizand in Romania in iunie 2022 la baza de la Mihail Kogalniceanu a fost partajata online si pretinde in mod fals ca arata puscasi marini americani care sosesc in Israel in timpul razboiului dintre Israel si Hamas, in octombrie 2023, a descoperit…

- Liderii statelor din Orientul Mijlociu și din intreaga lume se afla intr-o situație inconfortabila, pentru ca se confrunta cu foarte multe incertitudini. Razboiul dintre Hamas și Israel a marcat ieșirea din rutina ultimilor ani și trecerea intr-o zona plina de necunoscute. ”S-a dovedit, in mai puțin…

- Publicația Jerusalem Post a facut publica o filmare din data de 7 octombrie, cand membrii organizației Hamas au atacat civilii din Israel. Filmarea ii arata pe teroriști in momentul in care blocheaza drumurile langa Re’im, locul unde a avut loc masacrul asupra participanților la concertul in aer liber.…

- O tanara din Israel a supravietuit atacului teroristilor Hamas de la festivalul din Re’im, la granita cu Fasia Gaza, stand ascunsa timp de șapte ore sub cadavrele celor omorați. Lee Sasi se afla, sambata dimineata, alaturi de prietenii sai, dar si de alte cateva mii de tineri, la festivalul „Nature…