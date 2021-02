ZARA LOVE ⎥ Colecție-capsulă de Valentine’s Day Cu doar cateva zile inainte de Ziua Indragostiților, brandul spaniol ZARA a lansat o colecție-capsula in nuanțe de roz și roșu, care celebreaza iubirea și pasiunea. Linia de haine și accesorii lansata de brandul spaniol sub numele ZARA LOVE este, mai intai, o oda inchinata dragostei pasionale, iar mai apoi,... The post ZARA LOVE ⎥ Colecție-capsula de Valentine’s Day appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

