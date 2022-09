Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) s-a declarat luni gata sa se deplaseze in Ucraina si Rusia in aceasta saptamana pentru “a continua consultarile” vizand instituirea unei zone de protectie in jurul centralei nucleare de la Zaporojie, relateaza AFP. “Acest razboi trebuie sa inceteze. Dar inainte de asta trebuie sa facem tot ce este in puterea noastra pentru a evita un accident nuclear care ar adauga o tragedie suferintei”, a declarat Rafael Grossi in deschiderea conferintei generale anuale a AIEA de la Viena. Centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa,…