- Temperaturile scad și sunt posibile ninsori, in Capitala, de luni, de la ora 5.00. Stratul de zapada va masura, izolat, cinci centimetri, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea va fi inchisa și rece in Capitala, incepand de luni. Citește și: Scandal intre Klaus…

- Meteorologii au emis un cod Galben de vreme rea si ninsori, valabil de luni, 30 noiembrie, ora 05:00 pana luni, 30 noiembrie, ora 20:00. In Bucuresti se va depune un strat de zapada de pana la 5 cm, conform meteorologilor.Vor fi ninsori moderate cantitativ și se va depune treptat strat de zapada in…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele 5 zile a fost publicata de site-ul Administrației Naționale de Meteorologie și luni e foarte posibil sa ninga pentru prima ora in aceasta iarna in București.De la inceputul sezonului pana acum a nins doar la munte, dar o masa de aer polar care a intrat sambata in Romania…

- Stratul de zapada este cuprins intre cinci și opt centimetri. Drumarii anunța ca intervin cu șase utilaje, acestea fiind pregatite de mai multa vreme ca sa curețe drumul. O informare meteo este valabila pina simbata la ora 14.00. Meteorologii au estimat precipitații in cea mai mare parte a țarii, iar…

- Sambata, vremea continua sa se raceasca. Soarele rasare la ora 07:35. Meteorologii au emis un cod galben de precipitații pentru tot parcursul zilei. In zonele deluroase și la munte precipitațiile vor fi mixte apoi treptat se vor transforma in ninsori depunandu-se un strat bun, de zapada. Și in zonele…

- Meteorologii au transmis, joi, o informare de ninsori, lapovița și vant puternic, care intra in vigoare vineri la pranz. Informarea ANM este valabila de vineri, ora 12.00 pana sambata, ora 17.00. In acest interval, vor fi ninsori la munte, precipitații mixte in zonele joase de relief și intensificari…

- "Nu se poate exclude apariția unor ierni reci, dar cel mai probabil este sa avem ierni din ce in ce mai calde, cu episoade de viscol, temperaturi foarte scazute. Chiar daca vom vorbi despre episoade extreme scurte, impactul lor poate fi semnficativ. Nu trebuie neglijate fenomenele extreme atunci…